Afyonkarahisar’da polis ekipleri, kent girişinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtaki A.Ö. isimli şüpheli tutuklandı.

Mutfakta kanlar içinde bulundu! 81 yaşındaki adamın şüpheli ölümü
Mutfakta kanlar içinde bulundu! 81 yaşındaki adamın şüpheli ölümü
İçeriği Görüntüle

Trafik uygulamasında şüpheli araç durduruldu

Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, sürücüsünden şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpekleri de kullanıldı.

11,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş halde 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.