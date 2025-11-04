Afyonkarahisar’da polis ekipleri, kent girişinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtaki A.Ö. isimli şüpheli tutuklandı.
Trafik uygulamasında şüpheli araç durduruldu
Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, sürücüsünden şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpekleri de kullanıldı.
11,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş halde 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.