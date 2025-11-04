Selahattin Demirtaş hakkında son durum ne? Tahliye edilecek mi, ne zaman?

Savcılık kaynakları, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve ifade işlemlerinin ardından dosyadaki yeni gelişmelere göre ek tedbir kararlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

İBB’ye yönelik “yolsuzluk”, “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” iddialarını içeren soruşturma kapsamında, baba ve oğul İmamoğlu’nun ifadeleri yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde alınacak.

Hakimlik, savcılığın talebi üzerine, Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında “adli kontrol” kapsamında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. Kararın dosya üzerinden verildiği öğrenildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

