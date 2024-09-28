Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.A. (48) idaresindeki 34 UV 7811 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden M.O. (36) yönetimindeki 26 GP 773 plakalı tırın dorsesi ile N.Y.'nin (35) kullandığı 26 TH 474 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucu kamyonette bulunan U.G. (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü A.A. ile otomobil sürücüsü N.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.G.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.