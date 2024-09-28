Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karacasu ilçesinde bir operasyon düzenledi. İ.İ. ve Y.İ. isimli şahısların kaçak sigara sattığı tespit edilince, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerine baskın yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 20 bin adet içi doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca Y.İ.’nin ikametinde 350 gram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili İ.İ. ve Y.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.