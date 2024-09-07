Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 430 doz bonzai emdirilmiş peçete ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada ismi açıklanmayan şahsın üzerinden 430 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçlerinin dikkatli çalışması sonucu ele geçirilen bu miktar, ilçede uyuşturucu madde kullanımına karşı yapılan kararlı mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.