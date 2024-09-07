CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, intihar eden polis memuru Murat Baş’ın bıraktığı notu kamuoyuyla paylaştı. Bakan, polis memurunun yaşadığı adaletsizliklere ve ağır çalışma koşullarına dayanamadığını vurgulayarak, devlet yetkililerinin polislerin yaşadığı sorunlara duyarsız kaldığını belirtti.

'Bir polis daha dayanamadı'

CHP’li Bakan, Murat Baş’ın “Hak ettiğim emekliliğimin durdurulması ve 2. Şark adaletsizliği beni yordu, bıktırdı, hayata küstüm” sözlerini aktararak, İçişleri Bakanlığı’nın bu tür trajik olaylara duyarsız olduğunu ifade etti. Bakan, polis memurlarının yaşadığı zorluklara yönelik daha önce yapılan başvuruların ve intihar notlarının dikkate alınmadığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Emekli olmak isteyen polislerin mücadelesi görmezden geliniyor

Bakan, polis intiharlarının sıklıkla göz ardı edildiğini ve bu olayların, polislerin çalışma şartlarının ciddi şekilde iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın polis intiharlarını sadece birer istatistik olarak gördüğünü ve bu durumu düzeltmeye yönelik adımlar atmadığını vurguladı. Ayrıca, polis memurlarının çalışma şartları ve adaletsizlikler konusunda verdiği önergelere verilen standart yanıtların sorunun ciddiyetini göstermediğini ifade etti.

'Polisler için adalet ve insanca çalışma şartları şart'

Murat Bakan, polislerin sadece şehit olduklarında değer gördüğünü, yaşarken sorunlarının dikkate alınmadığını belirtti. "Biz, Emniyet Teşkilatı’nın tüm sorunlarını ve çözümlerini biliyoruz" diyen Bakan, polis intiharlarını kamuoyuna taşımaya ve bu konuda reform yapmaya kararlı olduklarını açıkladı.

Murat Baş’ın intihar notu: 'Adaletsizlik beni yordu'

Polis memuru Murat Baş, intihar notunda, emekliliğinin durdurulması ve ikinci şark dönemindeki adaletsizliklerin kendisini çok yorduğunu, bu sebeple hayatına son verdiğini yazdı. Baş, “Sürekli sıkıntı ettiğim 2 konu vardı; yıllar sonra ikinci şarkı çıkarttılar ve emeklilik tarihim belirsizleşti. Çalışma şartları ve keyfi görevler beni aşırı şekilde yıprattı,” diyerek, yaşadığı adaletsizliklere son noktayı koyduğunu belirtti.

Sonuçta her insan için 2 yaşam var

Baş, notunda ayrıca, “Hiçbir şey Allah’ın bilgisi dışında değildir. Sonuçta her insan için 2 yaşam vardır,” diyerek, yaşadığı zorlukların manevi bir anlam taşıdığını ve son kararını inançla aldığını ifade etti.