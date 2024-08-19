İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta başlayan orman yangınına yönelik müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun çaba harcıyor.

Havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale arttı

Şaşal Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Gece boyunca karadan sürdürülen müdahale çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla havadan desteklenmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına 5 uçak ve 8 helikopter katıldı.

Kara ekipleri yoğun çalışıyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için görev başında. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle birlikte ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük bir gayret gösteriyor.

Yangının nedeni bildirilmişti

İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki yangının, kopan bir elektrik telinden kaynaklandığını açıklamıştı. Elektrik telinin kopmasıyla oluşan kıvılcım ve kısa devrenin, bu büyük yangının çıkmasına neden olduğu belirlendi.