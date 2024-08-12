Afyonkarahisar’ın Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Olay nedeniyle binada bulunan 14 daire güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, Atatürk Caddesi üzerindeki apartmanın çatısından dumanların yükseldiğinin fark edilmesiyle başladı. Çevre sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı

Yangın sırasında apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Şu an itibariyle, ekipler binada soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi. Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.