Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen sokak hayvanları düzenlemesi, geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Düzenleme, bazı kesimler tarafından sokak hayvanlarının haklarını koruma konusunda yetersiz ve zararlı olarak değerlendirildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük Türkiye depremleri sırasında, Hindistan'ın Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından gönderilen arama kurtarma köpekleri, Gaziantep'te 6 yaşındaki Beren adlı çocuğun enkazdan sağ çıkarılmasına yardım etmişti. Bu olay, uluslararası medya tarafından geniş şekilde yer bulmuştu.

Türkiye'deki sokak hayvanları düzenlemesine tepki olarak, Hindistan merkezli sosyal medya kullanıcıları 'Boykot Türkiye' çağrıları yapmaya başladı. Özellikle, köpeklerin öldürülmesini içeren düzenlemeler nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeme çağrıları yapılıyor.



Hintli X Kullanıcısı, "Türkiye'de 2023'teki depremde Hintli köpekler bir çocuğun hayatını kurtardı. Şimdi ise köpekler ölüyor. Türkiye'ye seyahat etmeyin" diye yazdı.

Gazeteci Asena Özkan, "Dünya genelinde 'Hayvan katliamının yasalaştığı Türkiye'ye gitmeyin' kampanyaları başladı. Bu konuda ne kadar cahil olursanız olun, yakında bunun ciddiyetini anlayacaksınız" şeklinde yorum yaptı.

Radyocu Zeki Kayahan Coşkun: "Son günlerde artan köpek görüntüleri ve 'Boykot Türkiye' etiketleriyle tatilini iptal edenler var. Böyle tanınmamalıyız. Utanç verici" dedi.



Sivil Toplum Kuruluşu HayFed, "Bulgaristan'da yasayı protesto eden kampanyalar yapılıyor. Türkiye'ye karşı nefret ve lanetler yağıyor, ülkemiz boykot ediliyor," açıklamasında bulundu.