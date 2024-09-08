Afyonkarahisar’ın Dörtyol Mahallesi'nde, bir otelin yanında meydana gelen bıçaklı kavga, gece saatlerinde büyük bir gerginliğe yol açtı. İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16), önceden aralarındaki husumet nedeniyle tartıştıkları D.A, E.A ve B.U. ile kavga etti. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, olay yerine müdahale eden polis memuru E.Ö. ve diğer iki kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kavga sırasında yaralanan kişiler, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hızla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.A.’nın sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis memuru E.Ö., ayağından aldığı yaralarla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan D.A., E.A. ve B.U.’yu gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.