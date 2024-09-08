ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, 2020 Başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ettiği kişilere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarına müdahale edenlerin adalet önüne çıkarılacağını ve yasaların en ağır şekilde uygulanacağını ifade etti.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kazandığımda hile yapan bu kişiler, bu adalet ahlaksızlığının bir daha yaşanmaması için uzun süreli hapis cezalarını da içerecek şekilde yasaların en geniş kapsamına göre yargılanacaklar." Trump, bu kişilerin arasında avukatlar, bağışçılar, yasa dışı seçmenler ve seçim görevlilerinin de bulunduğunu vurguladı.

Seçimlerin detaylı inceleneceği vurgusu

Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin detaylı bir şekilde inceleneceği mesajını vererek, seçim sürecindeki olası usulsüzlüklerin yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Trump, 2020 seçimlerinde 2016 seçimlerine göre çok daha fazla oy aldığını ancak bu süreçte hile yapıldığını iddia etmişti.