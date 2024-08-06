Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında, şehirde engelli bireylere yönelik önemli bir hizmet hayata geçirildi. Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyelerde engelli bireylerin araçlarının motor ve elektronik onarımları ile bakımları ücretsiz olarak yapılacak.

Engellilere ücretsiz hizmet

Afyonkarahisar Valiliği'nin talimatlarıyla başlatılan bu proje, engelli bireylerin yüksek maliyetlerle karşılaşmadan araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırabilmelerini amaçlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, atölyelerin açılışında yaptığı açıklamada, projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Afyon'da bir ilk olarak hayata geçirilen bu proje, engelli vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğumuz atölyelerle, engelli bireylerin araçlarının bakım ve onarımlarını ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Daha önce engelli federasyonuna 500-1500 TL arasında ücretler ödeniyordu. Bu proje sayesinde ciddi bir mali yükten kurtulacaklar."

Öğrencilerden projeye destek

Projeye ilişkin detayları paylaşan Sünnetci, "Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatları doğrultusunda, bu sosyal sorumluluk projesi ile liselerimizde araçların kolayca girebileceği rampalar yaptık. Motor ve elektronik onarımlar için öğretmenlerimizi görevlendirdik. 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz de eğitime başladıklarında projeye destek verecekler" dedi.

Bu girişim, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırırken, aynı zamanda öğrencilerin pratik deneyim kazanmasını sağlayacak. Projenin uzun vadede daha geniş kitlelere ulaşması ve diğer illere örnek teşkil etmesi bekleniyor.