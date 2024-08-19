Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, yurt dışından temin ettiği uyuşturucuları sattığı iddia edilen bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Operasyonun detayları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Emirdağ ilçesine bağlı Demircili köyünde yaşayan Ö.K. isimli şahsın, yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yerel bölgelerde sattığı yönünde bilgi aldı. Elde edilen bilgilere dayanarak harekete geçen jandarma ekipleri, 14 Ağustos’ta şüpheli şahsın ikametinde ve aracında arama gerçekleştirdi.

Ele geçirilen malzemeler

Yapılan aramada, 9 gram reçine esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Bu bulgularla birlikte Ö.K., uyuşturucu madde ticareti ve silah bulundurma suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs, jandarma tarafından adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve adli sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı bildirildi.