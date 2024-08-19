Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, çift maç üzerinden oynanacak olan bu eşleşmede turu geçen taraf olmayı hedefliyor. İlk maç, İsviçre deplasmanında oynanacak ve Galatasaray, deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek Türkiye'ye dönmeyi planlıyor.

Maç ne zaman?

Bu sezon, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması yerine yeni bir lig formatı uygulanacak. Takımlar, 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacaklar. Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralarda yer alan takımlar ise son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı Young Boys - Galatasaray maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak.

Maç hangi kanalda?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda:

Kaleciler: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen

Defans: Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta Saha: Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün

Forvet: Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi bulunuyor.

21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçı TRT 1 ve Tabii platformu canlı yayınlayacak.