Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünde bu yılın en beklenen etkinliklerinden biri olan Buğday ve Dayanışma Festivali, büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Festival, köy sakinleri ve bölge protokolünün geniş katılımıyla renklendi. Evciler Kaymakamı Enes Halis’in de yer aldığı etkinlikte, bu yılki buğday hasadının rekoltesi hakkında bilgiler verildi ve köyün bereketli bir yıl geçirdiği ifade edildi.

Festivalin önemli noktalarından biri, Baraklı köyü hakkında düzenlenen resim sergisi oldu. Köyün tarihini ve kültürel mirasını yansıtan eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Ayrıca, etkinlik kapsamında Ömer Faruk Özcan ve Canan Bayram’ın sahne aldığı açık hava konseri, köy sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Ömer Faruk Özcan ve Canan Bayram eşliğinde açık hava konseri ile adeta coşkulu anlar yaşayan köy sakinleri etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.