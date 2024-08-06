İddiaya göre, yakınlarını telefonla arayarak ormana gideceğini söyleyen 43 yaşındaki Mücahit Mengütay'dan bir süre haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu polise ihbar etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Mengütay'ın ağaçta asılı vaziyette cesedi bulundu. 2 çocuk babası olan ve eşi de hamile olan Mücahit Mengütay'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. İlimtepe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında Mengütay'ın cenazesi İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA