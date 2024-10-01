Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Afyonkarahisar’da yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da bugün hava parçalı bulutlu.

1 Ekim 2024 Salı günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 8 derece ile 16 derece arasında olması beklenirken nem oranının yüzde 42 ile yüzde 92 arasında olması öngörülüyor.

2 Ekim 2024 Çarşamba günü Afyonkarahisar’da hava az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 4 derece ile 20 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 38 ile yüzde 90 arasında olması öngörülüyor.

3 Ekim 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da hava güneşli olacak.

Sıcaklığın 6 derece ile 25 derece arasında olması beklenirken nem oranının yüzde 20 ile yüzde 83 arasında olması öngörülüyor.

4 Ekim 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava güneşli olacak.

Sıcaklığın 10 derece ile 27 derece arasında olması beklenirken nem oranının yüzde 18 ile yüzde 39 arasında olması öngörülüyor.

5 Ekim 2024 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 11 derece ile 28 derece arasında olması beklenirken nem oranının yüzde 16 ile yüzde 35 arasında olması öngörülüyor.

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