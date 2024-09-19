Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Afyonkarahisar’da yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıklar düşüyor.

19 Eylül 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sıcaklığın 13 derece ile 25 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 32 ile yüzde 90 arasında olması öngörülüyor.

20 Eylül 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 12 derece ile 25 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 31 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

21 Eylül 2024 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sıcaklığın 11 derece ile 24 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 36 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

22 Eylül 2024 Pazar günü Afyonkarahisar’da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sıcaklığın 12 derece ile 21 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 44 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

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Sağanak uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önerdi.

Nemden korunma yolları

- Çok sıcak havalarda, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, özellikle kalp damar, beyin ve ciltte ilgili rahatsızlıklar sık görülebiliyor. Özellikle tansiyon ve kalp hastası, diyabet ve kilo fazlası olanların mümkünse öğle saatleri dışında diğer zamanlarda dışarıda bulunmaması öneriliyor.

- Çok uzun süren ağır spordan kaçınılmalı, spor için mümkünse akşam saatleri tercih edilmeli.

- Kıyafetlerin sağlıklı olmasına, terleme yapmayacak veya teri emecek pamuklu ve açık renkli, rahat olmasına özen gösterilmeli, sentetik (naylon) oranı yüksek gömlek, pantolon, çorap, iç çamaşırından kaçınılmalı.

- Gün içinde aşırı terleme varsa duş alınarak serinlenmeli.

- Klimalara dikkat etmek, tam başımıza soğuk havanın gelmemesi için, havalandırma panelinin yönünü çevirmek, gerekirse kapatmak gerekir. Klimaların derecesi iyi ayarlanmalı, klimalar açık şekilde uyumamaya özen gösterilmeli.

- Terleme ile sıvı kaybını telafi için, çay, su, soda, ayran gibi şekersiz ve asitsiz içecekler tercih edilmeli.