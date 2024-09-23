Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Afyonkarahisar’da yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da bugün hava çok bulutlu. Sıcaklıklar düşüyor.

23 Eylül 2024 Pazartesi günü Afyonkarahisar’da hava çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın 9 derece ile 19 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 45 ile yüzde 87 arasında olması öngörülüyor.

24 Eylül 2024 Salı günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 10 derece ile 22 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 35 ile yüzde 84 arasında olması öngörülüyor.

25 Eylül 2024 Çarşamba günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 12 derece ile 25 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 32 ile yüzde 90 arasında olması öngörülüyor.

25 Eylül 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 12 derece ile 26 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 20 ile yüzde 58 arasında olması öngörülüyor.

26 Eylül 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 12 derece ile 27 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 20 ile yüzde 71 arasında olması öngörülüyor.

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