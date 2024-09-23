Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2023 yılı sonuna kadar toplamda 30 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesini hedeflediklerini açıkladı. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen bölgelerde yeniden inşa ve ihya çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü belirtiliyor.

Depremin vurduğu şehir merkezlerinde sosyal donatılarıyla birlikte yeni yaşam alanları inşa edilirken, köylerde de benzer çalışmalar yürütülüyor. Bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlanmış durumda. Şu ana kadar 105 ilçede toplamda 48 bin 274 köy evinin inşası devam ediyor. Yıl sonuna kadar ise 30 bin köy evinin sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Bakan Kurum'dan Mesaj: "Kimseyi Yarı Yolda Bırakmayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin etkilediği köylerde vatandaşlara tek katlı, yöresel mimariye uygun, modern ve depreme dayanıklı konutların teslim edildiğini belirtti. Kurum, "Devletimiz güçlü, vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız" dedi.