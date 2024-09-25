Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Afyonkarahisar’da yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da bugün hava az bulutlu.

25 Eylül 2024 Çarşamba günü Afyonkarahisar’da hava az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 9 derece ile 25 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 26 ile yüzde 76 arasında olması öngörülüyor.

25 Eylül 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da hava puslu olacak.

Sıcaklığın 10 derece ile 27 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 21 ile yüzde 60 arasında olması öngörülüyor.

26 Eylül 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava puslu olacak.

Sıcaklığın 11 derece ile 27 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 18 ile yüzde 56 arasında olması öngörülüyor.

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