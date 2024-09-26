Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Afyonkarahisar’da haftaya sonunun yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da bugün hava parçalı bulutlu.

25 Eylül 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın 10 derece ile 26 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 21 ile yüzde 60 arasında olması öngörülüyor.

26 Eylül 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava puslu olacak.

Sıcaklığın 11 derece ile 27 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 23 ile yüzde 59 arasında olması öngörülüyor.

27 Eylül 2024 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da hava güneşli olacak.

Sıcaklığın 12 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 16 ile yüzde 61 arasında olması öngörülüyor.

28 Eylül 2024 Pazar günü Afyonkarahisar’da hava puslu olacak.

Sıcaklığın 15 derece ile 29 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 13 ile yüzde 40 arasında olması öngörülüyor.

Detaylı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz.