Dünya, bilinen tek yaşam barındıran gezegen olarak muhteşem biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Ancak iklim değişikliği, aşırı sömürü ve ekosistemlerin bozulması nedeniyle birçok bilim insanı, gezegenimizin altıncı kitlesel yok oluşa doğru ilerlediğine inanıyor. Bu durum, Dünya’daki yaşamı tehdit ediyor ve sayısız türün yok olma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Bu endişeleri dikkate alan uluslararası bir grup bilim insanı, biyolojik çeşitliliği koruma amacıyla iddialı bir projeye imza atmayı planlıyor: Ay'da kriyojenik bir biyo-depo oluşturmak. IGN'in haberine göre bu depo, hayvanlar aleminin dört bir yanından alınan biyolojik örnekleri Ay’da koruma altına alarak gelecekteki kitlesel yok oluşlara karşı bir güvence sağlayacak.

Ay'ın güney kutbuna kurulacak

Ay’ın güney kutbuna yakın bir bölgede kurulması planlanan bu depo, sabit -196°C sıcaklığa sahip kalıcı gölgeli kraterlere yerleştirilecek. Bu ortam, kriyojenik olarak dondurulmuş canlı hücrelerin uzun süreli korunması için ideal koşullar sağlıyor. Bilim insanları, bu projenin maliyetinin yüksek olduğunu ancak Ay’daki koşulların Dünya’daki benzer tesislere göre daha az bakım ve aktif soğutma teknolojisi gerektirdiğini belirtiyorlar.

Projenin gerçekleşebilmesi için birçok uluslararası kuruluşun ve uzay ajanslarının desteği gerekiyor. Numunelerin Ay’a taşınması, kozmik radyasyondan korunması ve mikro yerçekiminin etkilerinin araştırılması gibi teknik zorluklar da bu büyük girişimin bir parçası.

Hayvanlardan sonra bitkileri de kapsayacak

Bu biyo-depo, özellikle yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması için kullanılacak ve gelecekte bitki yaşamını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Bilim insanları, bir gün bu depodaki biyolojik örneklerin diğer gezegenlerde yaşanabilir ortamlar oluşturmak için kullanılabileceğini umuyor.