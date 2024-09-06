Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Afyonkarahisar’da yeni haftaya girilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında haftanın hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normalleri üzerinde olacak.

6 Eylül 2024 Cuma günü Afyonkarahisar’da hava az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 13 derece ile 29 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 20 ile yüzde 85 arasında olması öngörülüyor.

7 Eylül 2024 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 13 derece ile 29 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 18 ile yüzde 74 arasında olması öngörülüyor.

8 Eylül 2024 Pazar günü Afyonkarahisar’da az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 13 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 30 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

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Nemden korunma yolları

- Çok sıcak havalarda, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, özellikle kalp damar, beyin ve ciltte ilgili rahatsızlıklar sık görülebiliyor. Özellikle tansiyon ve kalp hastası, diyabet ve kilo fazlası olanların mümkünse öğle saatleri dışında diğer zamanlarda dışarıda bulunmaması öneriliyor.

- Çok uzun süren ağır spordan kaçınılmalı, spor için mümkünse akşam saatleri tercih edilmeli.

- Kıyafetlerin sağlıklı olmasına, terleme yapmayacak veya teri emecek pamuklu ve açık renkli, rahat olmasına özen gösterilmeli, sentetik (naylon) oranı yüksek gömlek, pantolon, çorap, iç çamaşırından kaçınılmalı.

- Gün içinde aşırı terleme varsa duş alınarak serinlenmeli.

- Klimalara dikkat etmek, tam başımıza soğuk havanın gelmemesi için, havalandırma panelinin yönünü çevirmek, gerekirse kapatmak gerekir. Klimaların derecesi iyi ayarlanmalı, klimalar açık şekilde uyumamaya özen gösterilmeli.

- Terleme ile sıvı kaybını telafi için, çay, su, soda, ayran gibi şekersiz ve asitsiz içecekler tercih edilmeli.