Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afyonkarahisar için bugünkü hava tahmin raporunu yayımladı.

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Afyonkarahisar’da en çok merak edilenlerin başında hava durumu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Afyonkarahisar’da hava az bulutlu olacak. Pazar günü ise sağanak yağış bekleniyor.

7 Eylül 2024 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 13 derece ile 29 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 19 ile yüzde 83 arasında olması öngörülüyor.

8 Eylül 2024 Pazar günü Afyonkarahisar’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklığın 14 derece ile 28 derece arası olması beklenirken nem oranının yüzde 34 ile yüzde 96 arasında olması öngörülüyor.

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Yağış uyarısı

Pazar günü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

Nemden korunma yolları

- Çok sıcak havalarda, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, özellikle kalp damar, beyin ve ciltte ilgili rahatsızlıklar sık görülebiliyor. Özellikle tansiyon ve kalp hastası, diyabet ve kilo fazlası olanların mümkünse öğle saatleri dışında diğer zamanlarda dışarıda bulunmaması öneriliyor.

- Çok uzun süren ağır spordan kaçınılmalı, spor için mümkünse akşam saatleri tercih edilmeli.

- Kıyafetlerin sağlıklı olmasına, terleme yapmayacak veya teri emecek pamuklu ve açık renkli, rahat olmasına özen gösterilmeli, sentetik (naylon) oranı yüksek gömlek, pantolon, çorap, iç çamaşırından kaçınılmalı.

- Gün içinde aşırı terleme varsa duş alınarak serinlenmeli.

- Klimalara dikkat etmek, tam başımıza soğuk havanın gelmemesi için, havalandırma panelinin yönünü çevirmek, gerekirse kapatmak gerekir. Klimaların derecesi iyi ayarlanmalı, klimalar açık şekilde uyumamaya özen gösterilmeli.

- Terleme ile sıvı kaybını telafi için, çay, su, soda, ayran gibi şekersiz ve asitsiz içecekler tercih edilmeli.