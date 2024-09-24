Afyonkarahisar'da, son yılların en büyük dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Afyonkarahisar merkezli olarak 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla, 272 kişiyi sahte reklamlarla dolandıran 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon, toplamda 17 milyon 500 bin TL'lik bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Dolandırıcılık çetesi çökertildi

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bilişim sistemleri kullanarak dijital ortamda dolandırıcılık yapan bir çeteyi tespit etti. 5 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Baskınlarda 3'ü kadın olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Çete üyelerinin, sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi, ucuz ürün satışı ve ucuz otel/villa rezervasyonu" gibi çekici reklamlar vererek, yurt genelinde 272 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Toplanan paraların ise kripto para sistemlerine aktarılmasıyla aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Ele geçirilen dijital materyaller

Polis, baskın yapılan adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital materyal, başka şahıslara ait banka ve kredi kartları ile vatandaşlara ait kimlik bilgileri ve özçekim fotoğrafları ele geçirdi. Ayrıca, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifreleri de bulundu.

8 kişi tutuklandı

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 16 kişi mahkemeye çıkarıldı. Bu kişilerden 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.