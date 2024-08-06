Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünden çalınan 23 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Isparta’da bulunarak sahibine geri teslim edildi.

Olayın detayları

15-27 Temmuz tarihleri arasında Koçbeyli köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı sonrası, Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma ve araştırmalar sonucunda çalınan 23 büyükbaş hayvan, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Karayaka köyü ve Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde bulundu. Ekipler, buldukları hayvanları sahibine güvenli bir şekilde teslim etti.

Şüpheli tutuklandı

Hırsızlık olayının sorumlu olarak tespit edilen Ö.D., jandarma tarafından yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Ö.D. hakkında yürütülen yasal süreç sonucunda tutuklama kararı verildi.