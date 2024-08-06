Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ın hasta ve kardeşinin saldırısına uğraması, sağlık camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Kalbi duran ve hâlâ yoğun bakımda tedavi gören Dr. Tezvar’ın yaşadığı bu trajik olay, aile hekimleri tarafından protesto ediliyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için etkin adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.

Şiddet karşıtı eylem

Olayın ardından bir gün iş bırakan aile hekimleri, her pazartesi günü siyah giyinerek hasta kabul etmeye başladı. Bu eylemle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı farkındalık yaratılması ve duruma dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Dr. Nehir, sağlık çalışanlarının toplum sağlığını korumak için büyük fedakârlık gösterdiğini ve bu fedakârlığın şiddetle karşılanmaması gerektiğini vurguladı.

Şiddetle mücadelede eğitim ve hukuki düzenlemeler

AHEF Başkanı Dr. Nehir, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitimler, kamu spotları ve aile eğitimi gibi önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti. Mevcut hukuki düzenlemelerin caydırıcılığının yetersiz olduğunu belirten Dr. Nehir, "Şiddet artık yeter! Halkımızı kim eğitecek, gerekli cezaların verilmesini kim sağlayacak? Bu konularda harekete geçilmeli ve aile hekimleri iç rahatlığıyla işlerini yapabilmelidir" dedi.

Sağlıkta şiddet ülke genelinde bir sorun

Dr. Nehir, sağlıkta şiddetin sadece sağlık çalışanlarının değil, ülkenin genel bir sorunu olduğuna dikkat çekti. “Sağlıkta şiddete dur demek için hep birlikte hareket edilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gerekli önlemleri bir an önce almalıdır. Aile sağlığı merkezlerinin ve çalışanlarının iş güvenliği sağlanmalıdır” diye ekledi. AHEF, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve büyük bir psikolojik baskı oluşturduğunu belirterek, mesajlarının gerekli yerlere ulaşmasını umduklarını ifade etti.