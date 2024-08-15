Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan açık cezaevinden firar eden 4 mahkum, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen uzun süren bir takibin ardından yakalandı. Firariler, saklandıkları köyde jandarma ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Firarilerin sabıkaları

Firar eden mahkumlar arasında, bina içerisindeki eşyalara hırsızlık ve çeşitli suçlardan toplam 30 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış N.B. (34), uyuşturucu ticareti yapma suçundan 27 yıl hapis cezası almış F.Ş. (34), hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına sahip S.B. (25) ve dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.K. (40) yer aldı.

Kovalamacanın ardından yakalandılar

JASAT ekipleri, firar eden mahkumların Dinar’a bağlı Bilgiç köyüne geleceği bilgisini aldıktan sonra operasyon hazırlığı yaptı. Köyde JASAT ekiplerinin varlığını fark eden firariler, kaçmaya çalıştı. Ancak arazide gerçekleşen kısa süreli kovalamaca sonucunda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan firariler, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.