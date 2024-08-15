İstanbul’un Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere taksiye binen bir kabin memuru ile taksici arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın başlangıcı ve kargaşa

Pınar isimli bir hostes, akşam saatlerinde Güngören'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için taksiye bindi. Ticari taksi şoförü Mehmet Ayaz, yoğun trafik nedeniyle köprü yerine Avrasya Tüneli’nden geçmeye karar verdi. Ancak tünelin de yoğun olduğunu gören şoför, daha hızlı bir seçenek olan arabalı vapuru tercih etti.

Hostesin tepkisi ve tartışma

Bu tercihe öfkelenen Pınar, şoför Mehmet Ayaz’a, “Hostes kıyafetiyle toplu taşıma araçlarına binemediğini” belirterek tepki gösterdi. Vapurdan indiklerinde, ücret konusunda anlaşmazlık yaşandı. Şoför, yol ücreti olarak 550 TL ödenmesi gerektiğini belirtirken, Pınar ise ödeme yapmadan çantasını alıp kaçmaya çalıştı.

Şiddet ve hakaretler

Taksici Mehmet Ayaz, ücretini almak için hostesi takip ederken, Pınar kendisine hakaret edip, şoförü tekmelemeye başladı. O anlar, taksici tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videoda, hostesin şoföre şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği net bir şekilde görülüyor.

Şoförün açıklamaları

Mehmet Ayaz, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: “O gün köprü trafiğinin yoğun olduğunu gördüm ve bu yüzden tünel ve ardından vapuru tercih ettim. Yolda Pınar Hanım bana, hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binmenin yasak olduğunu söyledi. Bunu ilk defa duyduğumu belirttim. Vapurdan indikten sonra hakaret etmeye başladı ve bana küfür etti. Ödeme yapmadan çantasını alıp kaçtı.”