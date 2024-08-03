Olay, saat 15.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Kanaldaki bir kadının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Sultan Tosun'a ait olduğu tespit edildi.

Haberi alan Sultan Tosun'un anne ve babası olay yerine geldi. Baba, kızının cesedini görmek için polis ekiplerine yalvardı. Sultan Tosun'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Eski erkek arkadaş gözaltında

Soruşturmayı derinleştiren polis, Sultan Tosun'un kent merkezindeki bir markette çalıştığını ve eski erkek arkadaşı Y.Ç. ile aralarında sorunlar olduğunu belirledi. Bu sorunlar nedeniyle Sultan'ın, iş çıkışında annesiyle birlikte eve gittiği öğrenildi. Polis, kısa süre içinde Y.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Sultan Tosun'un ölümünün ardındaki nedenler ve Y.Ç.'nin bu olayla bağlantısı araştırılıyor. Afyonkarahisar halkı, olayın aydınlatılması için adli makamların hızlı ve etkin bir şekilde çalışmasını bekliyor.