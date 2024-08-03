Gürer, 2014-2024 dönemine ait verilere dayanarak yaptığı açıklamada, çiftçilerin bankalara toplamda 699 milyar TL borcu bulunduğunu belirtti. Ayrıca, AKP iktidarının çiftçilere son on yılda eksik ödediği destek tutarının 808,5 milyar TL olduğunu vurguladı.

Çiftçiler alacaklı

Gürer, Türkiye'nin gayrisafi millî hasılasının yüzde 1'i oranında bir destek verilmesi gerektiğini hatırlatarak, çiftçilere toplamda 1 trilyon 125 milyar TL ödeme yapılması gerektiğini söyledi. Ancak bu süreçte sadece 316,8 milyar TL destek ödemesi yapıldığını ve çiftçilerin bu durumdan dolayı 808,5 milyar TL alacaklı olduğunu ifade etti.

CHP'li Gürer, merkezi yönetim bütçe harcamaları ile tarımsal destek ödemeleri arasındaki oransal azalmaya dikkat çekti. 2014 yılında merkezi yönetim harcamalarının 448 milyar 752 milyon TL iken, tarımsal destekleme ödemelerinin 9,1 milyar TL olduğunu belirtti. 2023 yılına gelindiğinde ise merkezi yönetim harcamalarının 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL'ye yükselirken, tarımsal destek ödemelerinin 63,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

Çiftçilerin borçları artıyor

Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçlarının Ocak ayında 608 milyar 294 milyon TL iken, Haziran ayında 699 milyar 579 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti. Ayrıca, ödenemeyen borçlar nedeniyle takipteki borç tutarının Ocak ayında 2 milyar 130 milyon TL iken, Haziran ayında 2 milyar 596 milyon TL'ye ulaştığını vurguladı.

Çiftçilere verilen destekler yetersiz

CHP'li Gürer, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında verilen desteklerin enflasyon nedeniyle eridiğini ve çiftçilere hasat döneminde verilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.