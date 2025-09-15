Afyonkarahisar’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik temin ettiği ve dijital materyallerle bağlantılı olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yakın haberleşme programları içinde yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin bir kısmının şüphelinin eşine ait olduğu belirlendi. Bu tespit üzerine, yabancı uyruklu eş de gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendilerine sahte kimlik temin ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, terör örgütüyle bağlantılarıyla ilgili soruşturma sürüyor.