Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli başhekim yardımcısı, bir hemşireye “gerizekalı” diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandı. Mahkeme, sanığa 6 bin 820 TL adli para cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine karar verdi.

Ne olmuştu?

Torbalı Devlet Hastanesi’nde görev sırasında başhekim yardımcısı ile hemşire arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında başhekim yardımcısının kullandığı “gerizekalı” ifadesi, hemşirenin onurunu kırıcı ve iş yeri huzurunu bozucu nitelikte bulundu. Olay, sağlık hizmetlerinin verimliliğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle yargıya taşındı.

Mahkeme 6 bin 820 TL ceza verdi

Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçu olarak değerlendirilen dosya sonucunda mahkeme, sanığa 6 bin 820 TL adli para cezası verdi. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine karar verildi.

Verilen karar, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı psikolojik şiddetin cezasız kalmayacağına dair önemli bir emsal olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda iş yeri disiplininin ve çalışan haklarının korunmasının önemine dikkat çekiyor.