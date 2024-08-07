Afyonkarahisar, spor severler için büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları tarafından düzenlenen futbol turnuvası, çocuklar ve gençler arasında spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve yetenekli sporcular yetiştirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 1500 futbolcunun katılacağı bu etkinlik, genç yeteneklerin alt yapı desteğini sağlamayı hedefliyor.

Genç sporcular yeteneklerini sergileyecek

Turnuva, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 09.30'da Kocatepe Spor Kompleksi futbol sahasında başlayacak. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun belirttiğine göre, organizasyon il ve ilçelerden gelen sporcuların yeteneklerini sergilemesi için mükemmel bir fırsat olacak. Fikstür çekimi ise bugün saat 14.30’da antrenörlerin katılımıyla yapılacak.

Yeni sporcular keşfedilecek

Kasapoğlu, turnuvanın amacını şu şekilde ifade etti: “Bu turnuva, gençlerimizi spora yönlendirmek ve spor kültürünü topluma kazandırmak için büyük bir fırsat. Ayrıca, spor kulüplerimize yetenekli sporcu adayları bulmak da hedeflerimiz arasında. 1500 sporcunun katılımıyla büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz.”