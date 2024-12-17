Afyonkarahisar’da, banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan B.Ş., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar’da suçluya sert darbe: Jandarma harekete geçti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan suçluları yakalamak için başlattığı operasyonlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu seferki hedef, dolandırıcılık suçundan aranan B.Ş. oldu.

B.Ş., banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapmış ve 4 yıl hapis cezası almıştı. Jandarma, yaptığı detaylı incelemelerde, B.Ş.’nin Dazkırı ilçesinde saklandığını tespit etti.

Şüpheli köyde yakalandı

Dazkırı ilçesindeki Sarıkavaşüphelik köyüne operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, B.Ş.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerinin ardından, şahıs mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.