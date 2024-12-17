FIFA Disiplin Komitesi, eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle Denizlispor'a verilen 6 puan silme cezası kulübü iyice sarstı. Geçmişte UEFA Kupası'nda büyük başarılara imza atan ve Süper Lig’deki son sezonlarında büyük takımlara karşı kök söktüren Denizlispor, 2021 yılında Süper Lig'den düşüşe geçerek mali sıkıntılarla yüzleşti. Yüksek borç yükü nedeniyle açamadığı transfer yasağı, kulübü 2023'te 1. Lig'e, 2024'te ise 2. Lig'e düşürürken, yeşil-siyahlılar bu sezon ilk kez TFF 3. Lig'e geriledi. Bu dramatik düşüş, kulübün tarihindeki en zor dönemini işaret ediyor.

Altyapı ile mücadele ediyor

Denizlispor, 3. Lig 4. Grup’ta ilk yarıyı amatöre düşme hattında tamamladı. Puan silme cezası sonrası takımın mevcut puanı 10'dan 4'e düşerek, ligde son sıraya geriledi. Bu durum, kulübün küme düşme mücadelesindeki umutlarını adeta tüketti.

Denizlispor, bu zorlu dönemde tamamıyla altyapısından yetişen oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele etmeye devam ediyor. Ancak kulüp, geçtiğimiz hafta yönetim krizine de girdi. Altyapı patentli oyuncularla ligde kalma savaşı verirken, kulüpteki yönetim boşluğu, süreçleri daha da karmaşık hale getirdi. Yönetimsel sıkıntılar, kulübün geleceğini tehlikeye atarken, altyapıdan oyuncuların ayrılma kararı alması, kulübün mevcut durumunu iyice içinden çıkılmaz bir hale soktu. Kaleci Ertuğrul Bağ, defans oyuncusu Emirhan Kaşçıoğlu ve forvet Alihan Kalkan, Niğde deplasmanına gitmeme kararı alarak ayrılmak istediklerini duyurdular.

Yabancı oyunculara borç çok

Denizlispor'un bu mali krizi, eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle daha da derinleşiyor. 2019-2021 yılları arasında kulüpte forma giyen Tiago Lopes'e 311 bin Euro'luk borç, kulübün FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezasına yol açtı. Ancak bu sadece başlangıç. Kulüp, o dönemdeki yabancı futbolcularına olan borçlar nedeniyle yeni cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Tiago Lopes'e olan borç dışında, kulüp Mix Diskerud'a 227 bin Euro, Federico Varela'ya 584 bin Euro, Ismail Aissati'ye 486 bin Euro, Oscar Estupinan'a 174 bin Euro, Zakarya Bergdich'e 53 bin Euro, Muris Mesanovic'e 201 bin Euro, Marvin Bakalorz'a 708 bin Euro ve Modou Barrow'a 150 bin Euro borçlu. Ayrıca, Radoslaw Murawski, Angelo Sagal, Matthieu Dossevie, Fabiano Leismann, Hugo Rodellega, Ayman Ben Mohamed, Stackhowiak, Brahim Darri, Hadi Sacko, Leo Schwachlen ve Djedje gibi isimlere olan borçlar da kulübün belini büken diğer faktörlerden.