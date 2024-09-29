Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açarak çevre güvenliğini tehlikeye atan 11 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik tehlikeye atıldı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenen düğünlerde havaya ateş açan şüphelileri tespit etti. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2’si kurusıkı olmak üzere 4 tabanca, 2’si ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 şarjör ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.

11 şüpheli hakkında adli işlem

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, düğünlerde yaşanan bu tür olayların önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti.