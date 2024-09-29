Kütahya Valiliği önünde düzenlenen törene, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay katıldı.

İlçelere hizmet için önemli adım

Törende konuşan Vali Musa Işın, hayırsever iş insanlarının desteğiyle alınan cenaze araçlarının, ilçeler ve beldelerdeki cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Vali Işın, bu yardımların toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini belirterek, desteklerinden dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

Başkanlar araçları teslim aldı

Araçlar, Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ve Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol’a teslim edildi. Belediye başkanları, cenaze hizmetlerini daha iyi koşullarda sunabilmek adına bu araçların büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, yardımlarından dolayı Valilik ve hayırseverlere minnettar olduklarını dile getirdi.

Yeni cenaze araçlarının, her iki beldede de acil hizmetlerin daha hızlı şekilde sağlanmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor.