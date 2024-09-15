15 Eylül 2024 – Afyonkarahisar'da bu yıl 10. kez düzenlenen Frig Ultra Maratonu, 13-15 Eylül tarihleri arasında toplam 800 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Uluslararası katılımın sağlandığı etkinlikte, Marble Systems Tureks'in sponsorluğunda özel gereksinimli sporculara ayrılan “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru büyük ilgi gördü.

Özel gereksinimli sporcular için özel parkur

Frigya Vadileri'nde 2K, 6K, 12K, 22K, 38K ve 54K olmak üzere çeşitli parkurların yer aldığı etkinlikte, Marble Systems Tureks'in desteklediği “+1 Farkla Koşuyoruz” parkuru, özel gereksinimli sporculara ve adaylarına tahsis edildi. Toplamda 2,5 km'lik iki farklı parkurda koşarak veya yürüyerek 100'ün üzerinde çocuk maratona katıldı.

Osman Turunç: "Sporun yaşamlarına katkısı büyük"

Maratonun ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, sporculara madalyalarını Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç takdim etti. Turunç, “+1 Farkla Koşuyoruz” projesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bu koşu ile özel gereksinimli sporcularımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlamak bizi mutlu ediyor. Amacımız sporun hayatlarına entegre olmasını kolaylaştırmak ve sağlığa katkıda bulunmak. Marble Systems Tureks olarak desteklerimizi sürdüreceğiz ve bu özel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.