2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyeler ve perakende ürün satış noktalarında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kırtasiye ürünleri üzerinde kapsamlı kontroller yaptı.

Denetimlerin amacı

Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ülke genelindeki denetimler, tüketicilerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla düzenleniyor.