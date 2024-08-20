Balıkesirspor, altyapısından yetişen Serdar Güncü ve Fenerbahçe U19'den kiralanan Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattı. İki oyuncu da 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Güncü ve Samet Seymen Sargın

Balıkesirspor, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Serdar Güncü'yü ve Fenerbahçe U19 takımından kiralık olarak transfer ettiği Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, 25 yaşındaki Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, 18 yaşındaki Samet Seymen Sargın'ı ise 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

İki önemli takviye

Serdar Güncü, son olarak 2'nci Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'da forma giymişti ve tecrübesiyle Balıkesirspor'un orta sahasını güçlendirmesi planlanıyor. Samet Seymen Sargın ise genç yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çekiyor ve Fenerbahçe U19 takımında elde ettiği deneyimle Balıkesirspor'a katkı sağlayacağı aktarıldı.