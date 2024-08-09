Afyonkarahisar'da 10 Ağustos Cumartesi günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, Afyonkarahisar’ın Merkez ilçesinde 10 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30 ile saat 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklar şöyle:
Merkez
Esentepe Mahallesi:
Zübeyde Hanım Caddesi
İstiklal Mahallesi:
- 216 Sokak
- 221 Sokak
- 222 Sokak
- 223 Sokak
- 224 Sokak
- 225 Sokak
- 226 Sokak
- Doğan Sokak
- Lale Sokak
- Yücel Çakmaklı Caddesi
- Zübeyde Hanım Caddesi
Kaynak: Haber Merkezi