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Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklar şöyle:

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre, Afyonkarahisar’ın Merkez ilçesinde 10 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30 ile saat 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Afyonkarahisar 'da 10 Ağustos Cumartesi günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak.

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