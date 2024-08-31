Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Seydiler beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak devrildi ve üç kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Olay, 28 Ağustos sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ç.Ç. yönetimindeki elektrikli bisiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan bisiklet, yol kenarına devrildi. Kazada bisikletin sürücüsü Ç.Ç., ve yanında bulunan A.Ç. ve F.A. yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.