Muğla’nın Dalaman ilçesinde, kaybolan 90 yaşındaki Şerif Dayan’ın cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu bulundu.

Olayın detayları

28 Ağustos sabahı saat 05.00 sularında evinden ayrılan Şerif Dayan’ın kaybolduğu haberini alan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kayıp yaşlı adamı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Dalaman ve çevresinde detaylı aramalar yaparak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu.

Soruşturma sürüyor

Sabah 07.30 sularında arama yapılan bölgede, ekipler Şerif Dayan’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Dayan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.