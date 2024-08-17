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Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından jandarma ekipleri, kazanın nedenini araştırmak üzere detaylı bir çalışma başlattı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

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