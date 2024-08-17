Afyonkarahisar’da trafik kazası, Sülümenli beldesi yakınlarında yaşandı. R.İ. yönetimindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 13. kilometresinde, K.Ö.’nün kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor
Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından jandarma ekipleri, kazanın nedenini araştırmak üzere detaylı bir çalışma başlattı.
Kaynak: İHA