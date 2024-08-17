Manisa’da orman yangını dördüncü gününde

Manisa’nın Gördes ilçesindeki Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 ve 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınları, dördüncü gününde hala kontrol altına alınamadı. Salihli’nin Kale ve Hacıhıdır Mahalleleri arasında alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelere rağmen alevler geniş bir alana yayıldı ve yüzlerce hektar ormanlık alanı küle çevirdi. Alevlerin ilerleyişini durdurmak için ekipler yoğun bir mücadele verirken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın, bölgede büyük bir tahribata yol açtı. Ormanlık alanların yanı sıra bazı evler ve tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak rüzgarın yön değiştirmesi ve alevlerin yoğunluğu, çalışmaları zorlaştırıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, halk da yangının yarattığı felaketle başa çıkmaya çalışıyor.