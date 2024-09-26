Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, devrilen bir tırın dorsesine çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza anı

Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y. yönetimindeki plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra yol ortasına devrildi. Bu esnada, arkadan gelen N.Ç. idaresindeki otomobil, devrilen tırın dorsesine çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü N.Ç. ile beraber araçta bulunan F.O. ve H.O. yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, ambulanslar hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen N.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trafik akışı ve soruşturma

Kazanın ardından olay yerinde trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı. Olayla ilgili olarak Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenlerine ilişkin araştırmalar sürerken, devrilen tırın sürücüsü Ö.Y.’nin ifadesi alınacağı bildirildi.