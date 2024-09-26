Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınları, 600 hektarlık alanı etkileyerek birçok arıcının geçim kaynağını tehdit etti. Bu durumu göz önünde bulunduran Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcıların yeniden üretime başlamaları için önemli desteklerde bulunma kararı aldı.

Yangın sonrası destek çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 710 arı kovanının zarar gördüğü orman yangınlarından etkilenen arıcılara yönelik destek programı başlattı. Bu kapsamda arıcılara kovan, bal süzme makineleri, bal dinlendirme kazanları, arıcı kıyafetleri ve diğer arıcılık el aletleri temin edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu desteklerin, yangın sonrası yaraların sarılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

"Her kapıda bir fidan" projesi

Yangınların zarar verdiği bölgelere yönelik “Her Kapıda Bir Fidan” projesi de hayata geçiriliyor. Proje ile birlikte, yangından etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere il genelinde ücretsiz ceviz ve zeytin fidanları dağıtılacak. Bugüne kadar toplamda 258 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi ve 10 bin dekar alanın ağaçlandırılması sağlandı. Bu projeyle, Muğla'nın doğal güzelliklerinin yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Başkan Aras’tan önemli açıklamalar

Başkan Aras, yaptığı açıklamada, “Muğlamızın geleceğe miras en büyük zenginliklerinden biri de ormanlarıdır. Ne yazık ki yaz aylarında yaşadığımız orman yangınları, doğamızda büyük zararlara yol açtı. Yangınlardan zarar gören topraklarımızın yeniden yeşermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz,” dedi. Aras, arıcılara yapılan desteklerin çam balı üretiminin devamını sağlayacağına da dikkat çekti.