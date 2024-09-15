Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören iki özel çocuğun en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi’nde kalan Özgür ve Ozan, öğretmenlerine polis olma arzularını iletti. Bu talep üzerine öğretmenler, çocukların hayallerini desteklemek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu

Talebe duyarsız kalmayan emniyet yetkilileri, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık liderliğinde motosikletli polis ekibiyle merkezdeki çocukları ziyaret etti. Yanık, öncelikle çocuklara polis üniforması ve şapkaları hediye etti. Ardından, çocukları polis ağabeylerinin kullandığı motosikletlere bindirerek devriye turu attırdı. Yanık, çocukları telsizle konuşturup onlara talimatlar verdirdi.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi yetkilileri, bu güzel etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Bu unutulmaz an, özel gereksinimli çocukların hayallerinin nasıl gerçekleşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.